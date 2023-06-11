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زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال مدينة جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب إفريقيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي تسجل الزلازل حول العالم، زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في الساعة 2:38 صباحاً بالتوقيت المحلي.

عمق 10 كم

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد ستة كيلومترات من بلدة ألبرتون الواقعة في الضواحي الجنوبية الشرقية لجوهانسبرغ، ووقع على عمق عشرة كيلومترات.

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ولم ترد تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات ولا أضرار كبيرة، ويصنف زلزال بهذه القوة على أنه زلزال طفيف، ولكن يمكن الشعور به بوضوح، وقد يتسبب في أضرار طفيفة للمباني.

زلزال بقوة 5 درجات يهز أكبر مدن جنوب إفريقيا

مدة الزلزال

وقال مراسل لوكالة أسوشيتد برس على مقربة من مركز الزلزال إن الهزة الأرضية استمرت لمدة دقيقة تقريباً.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر لحظة وقوع الزلزال. وقد ذكر بعض سكان جوهانسبرغ أنهم شعروا بهزات أرضية.

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