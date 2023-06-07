زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جاوة بإندونيسيا

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أكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالاً قوته 5.6 درجات هزّ منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).
وأردف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً.