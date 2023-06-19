زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جنوب إفريقيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، اليوم الأثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب إفريقيا.

زلزال مماثل

وعلى جانب آخر، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد: إن زلزالا قوته 6.4 درجة علي مقياس ريختر ضرب خليج كاليفورنيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي وقت سابق، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل مملكة تونجا.