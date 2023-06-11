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وقع على عمق 140 كيلومترًا

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمالي اليابان

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمالي اليابان
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر محافظة “هوكايدو” شمالي اليابان.

تفاصيل الزلزال

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه، فإن الزلزال وقع نحو الساعة 6:55 مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وكان مركزه على عمق 140 كيلومترًا قبالة سواحل بلدة “أوراكاوا، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية.

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ولفتت السلطات إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

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