زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمالي اليابان

ضرب زلزال بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر محافظة “هوكايدو” شمالي اليابان.

تفاصيل الزلزال

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه، فإن الزلزال وقع نحو الساعة 6:55 مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وكان مركزه على عمق 140 كيلومترًا قبالة سواحل بلدة “أوراكاوا، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية.

ولفتت السلطات إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.