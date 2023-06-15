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لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الفلبين

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الفلبين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 6.2 درجات وقع قبالة سواحل الفلبين الخميس، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من خطر حدوث هزّات ارتدادية.

تفاصيل الزلزال

ووفقًا لوسائل إعلام، فإن الزلزال وقع قرابة الساعة العاشرة صباحًا (02,00 ت ج) على عُمق 124 كيلومترًا قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

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وتابع إميل ميندوزا، قائد شرطة كالاتاغان، لوكالة فرانس برس، أنّه لدى وقوع الزلزال هرع إلى الخارج مع سائر عناصر مفوضية الشرطة.

وأردف أنّه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكنّ الأجهزة المعنية بإدارة الكوارث تحرّكت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير.

ووفقًا لرونالد توريس المسؤول عن إدارة الكوارث في كالاتاغان فقد استمرّ الزلزال ما بين 30 ثانية ودقيقة.

وشعر بالزلزال عدد من سكّان العاصمة مانيلا الذين هرعوا من مبانيهم إلى الهواء الطلق.

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