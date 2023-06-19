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وقع على عمق عشرة كيلومترات

زلزال بقوة 6.4 يضرب خليج كاليفورنيا

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
زلزال بقوة 6.4 يضرب خليج كاليفورنيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 6.4 خليج كاليفورنيا، وفقًا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

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مركز الزلزال

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وفي وقت سابق من أمس، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل مملكة تونجا.

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وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 13.22 بالتوقيت العالمي على بعد 300 كيلومتر جنوب عاصمة تونجا، مدينة نوكوالوفا التي يبلغ عدد سكانها 22.4 ألف نسمة.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

زلزال

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