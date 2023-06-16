زلزال بقوة 7.2 درجات يهز منطقة قرب تونغا

كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا قوته 7.2 درجات هز منطقة بالقرب من تونغا في جنوب المحيط الهادي يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

مركز الزلزال

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من تونغا، وعلى عمق 167.4 كيلومتر.

ولفت نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة إلى عدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

وتابع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضًا أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيغي بلغت سبع درجات.