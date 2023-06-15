زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال

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يفكر نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في التعاقد مع أحد زملاء النجم الكرواتي لوكا مودريتش وذلك لتدعيم الجانب الهجومي لديه استعدادًا للموسم الجديد.
وقالت شبكة CBC الإخبارية إن أزرق الرياض يفكر في ضم إيفان بيرسيتش نجم منتخب كرواتيا ونادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف العام الحالي.
وسبق لـ بيرسيتش صاحب الـ 35 عامًا اللعب في صفوف أندية ” سوشو الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي وبوروسيا دورتموند الألماني وفولفسبورغ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني، ثم انضم لنادي توتنهام في عام 2022.
ويسعى نادي الهلال للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تعويض عدم قدرته على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.