زواج الصينين يتراجع لأدنى مستوى منذ 40 عامًا

وثقت تقارير إعلامية، تراجع أعداد حالات الزواج الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 40 عامًا في عام 2022، مما زاد من احتمالية استمرار انخفاض عدد السكان في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إحصائيات الزواج

وكان العام الماضي، قد شهد تسجيل نحو 8ر6 ملايين حالة زواج جديدة في الصين، بانخفاض نسبته 11% عن عام 2021، وهو أقل رقم يتم تسجيله منذ عام 1985، عندما بدأ تسجيل البيانات الحكومية المتاحة حاليًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكشفت البيانات أن عدد الزيجات كان قد بلغ ذروته في عام 2013، ثم بدأ في الانخفاض سريعًا منذ ذلك الحين.

من المعروف أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطًا مع تقدم المواطنين في العمر وتراجع أعداد المواليد.

تراجع أعداد الشباب

ومن المحتمل أن يعود السبب وراء انخفاض عدد الزيجات إلى تراجع أعداد الشباب، بالإضافة إلى رغبة بعض الشباب المرتبطين بتأجيل إتمام الزواج إلى وقت لاحق، وتغير النظرة للزواج، إلى جانب تأثير تفشي جائحة فيروس كورونا.