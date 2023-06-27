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زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج Icon لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات Icon مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات Icon 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات Icon بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة Icon “لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات Icon الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات Icon طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon

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قالت إن زوجي هو عالمي والدنيا كلها

زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج
المواطن - فريق التحرير

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معاني التضحية والفداء والوفاء تتجسد في الحج، حيث سخرت زوجة كل وقتها وجهدها لمساعدة زوجها بعد أن فقد أطرافه الأربعة.

زوجي عالمي كله

وقالت الزوجة فاطمة الأحمد، لقناة العربية السعودية: “زوجي عالمي كله وهو الدنيا كلها.. وهو كل حياتي وهو معي منذ أن فتحت عيوني على هذه الدنيا”.

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بتر في الأطراف الأربعة

فيما قال الزوج نضال أحمد من سوريا : “إنه تعرض لبتر في أطرافه الأربعة منذ عام 2017 ، وزوجته تساعده في كل أمور حياته”.

وأضاف أن الله منّ علي بالحج والوصول للأراضي المقدسة وأداء هذا المنسك كالعظيم، مؤكدا أن وجود زوجته في حياته من أسعد الأشياء والله أكرمه بوجودها في حياته، وأكرمها بالصبر من أجله.

يوم عرفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

 

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