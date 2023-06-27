زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات 13 حالة إجهاد حراري بين الحجيج في صعيد عرفات بدر بن سلطان يصل إلى عرفات ويستقبل خطيب يوم عرفة “لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات
معاني التضحية والفداء والوفاء تتجسد في الحج، حيث سخرت زوجة كل وقتها وجهدها لمساعدة زوجها بعد أن فقد أطرافه الأربعة.
وقالت الزوجة فاطمة الأحمد، لقناة العربية السعودية: “زوجي عالمي كله وهو الدنيا كلها.. وهو كل حياتي وهو معي منذ أن فتحت عيوني على هذه الدنيا”.
فيما قال الزوج نضال أحمد من سوريا : “إنه تعرض لبتر في أطرافه الأربعة منذ عام 2017 ، وزوجته تساعده في كل أمور حياته”.
وأضاف أن الله منّ علي بالحج والوصول للأراضي المقدسة وأداء هذا المنسك كالعظيم، مؤكدا أن وجود زوجته في حياته من أسعد الأشياء والله أكرمه بوجودها في حياته، وأكرمها بالصبر من أجله.
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
"زوجي عالمي كله"..
زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة منذ 6 سنوات وتساعده على أداء #الحج#العربية_في_الحج
عبر:@3limohm pic.twitter.com/C9Q9jCs6oA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023