زيارة ولي العهد لفرنسا تبرز الدور القيادي للسعودية وتأثيرها العالمي

تعكس زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الفرنسية، ومشاركته في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، الدور القيادي للسعودية، ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

توافق الرؤى

تتوافق أهداف القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، مع جهود السعودية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال مبادراتها المتنوعة، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وتبنيها للاقتصاد الدائري للكربون إضافة إلى التزامها بالعمل مع شركائها لإنجاح اتفاقية باريس للمناخ 2015.

الدور السعودي

وتشترك السعودية وفرنسا في مواقفها وتوجهاتها حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها الملف اللبناني والملف السوداني، حيث أشادت الحكومة الفرنسية، بموقف السعودية وجهودها لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية، إضافة إلى ما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للمتضررين من الأزمة.

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الأربعاء 25/ 11/ 1444هـ الموافق 14/ 06/ 2023م، متوجهًا إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المُشارك في قمة- من أجل ميثاق مالي عالمي جديد- المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5/ 12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 06/ 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023م.