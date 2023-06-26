بعد تقرير “المواطن”: الأردن توضح أسباب نفوق الأغنام في حفر الباطن زيدان قد يدرب ريال مدريد بداية من صيف 2024 مدرسة تغرم أسرة بريطانية بسبب تيك توك صفقة جديدة يراقبها النصر في الميركاتو الصيفي خاصية جديدة في هواتف أندرويد تزعج الشرطة البريطانية المؤتمر الصحفي للحج اليوم بـ 3 متحدثين الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية
كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد يعود لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني بداية من صيف عام 2024 أي مع بداية الموسم بعد المقبل 2024/ 2025.
وذكرت تقارير فرنسية أن النجم الفرنسي الذي احتفل قبل يومين بعيد ميلاده الـ 51، رفض عدة عروض لتدريب أندية النصر وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، مفضلًا العودة لتدريب الريال بداية من الموسم المقبل.
ويرغب الريال في التعاقد مع الأسطورة زيدان مجددًا كمدرب وذلك لجذب النجوم لـ ريال مدريد مثل ضم مواطنه كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وارتبط اسم زيدان بالتدريب في السعودية كثيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن اتحاد الكرة فاوضه لقيادة الأخير خلفًا لمواطنه هيرفي رينارد، كما أشار البعض لوجود مفاوضات مع النصر، بمشاركة مع نجمه كريستيانو رونالدو.
وكان النجم الفرنسي السابق صاحب الأصول الجزائرية قد رحل عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا، وتُشير التوقعات لعودته للتدريب في الموسم بعد المقبل.