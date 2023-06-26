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رفض عروضًا لتدريب النصر وباريس سان جيرمان ويوفنتوس

زيدان قد يدرب ريال مدريد بداية من صيف 2024

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
زيدان قد يدرب ريال مدريد بداية من صيف 2024
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد يعود لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني بداية من صيف عام 2024 أي مع بداية الموسم بعد المقبل 2024/ 2025.

وذكرت تقارير فرنسية أن النجم الفرنسي الذي احتفل قبل يومين بعيد ميلاده الـ 51، رفض عدة عروض لتدريب أندية النصر وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، مفضلًا العودة لتدريب الريال بداية من الموسم المقبل.

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الهدف وراء التعاقد مع زيدان

ويرغب الريال في التعاقد مع الأسطورة زيدان مجددًا كمدرب وذلك لجذب النجوم لـ ريال مدريد مثل ضم مواطنه كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

زيدان وبنزيما

وارتبط اسم زيدان بالتدريب في السعودية كثيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أكدت تقارير أن اتحاد الكرة فاوضه لقيادة الأخير خلفًا لمواطنه هيرفي رينارد، كما أشار البعض لوجود مفاوضات مع النصر، بمشاركة مع نجمه كريستيانو رونالدو.

وكان النجم الفرنسي السابق صاحب الأصول الجزائرية قد رحل عن تدريب ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا، وتُشير التوقعات لعودته للتدريب في الموسم بعد المقبل.

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