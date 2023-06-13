زيدان يرفض تدريب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض مجددًا تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد إقالة مواطنه كريستوف جالتييه من تدريب النادي الباريسي.

زيدان يرفض مجددًا

وذكرت صحيفة Le Parisien الفرنسية أن إدارة بي إس جي عرضت على زيدان تدريب الفريق، لكنه رفض أكثر من مرة، رغم أنه بعيد في الفترة الحالية عن تدريب المنتخب الفرنسي نظرًا لاستمرار ديديه ديشان مع منتخب الديوك حتى مونديال 2026.

يذكر أن نجم الكرة الفرنسية السابق وصاحب الأصول الجزائرية لم يتول تدريب أي فريق منذ الرحيل عن ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2021.

وسبق لـ زيدان الفوز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم عام 1998 على حساب منتخب البرازيل، كما وصل مع منتخب الديوك لنهائي 2006 بألمانيا لكنه خسر اللقب لمصلحة المنتخب الإيطالي آنذاك.

أزمة لـ مبابي

وفي وقت سابق، خرج الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن صمته، وذلك بعد حديث بعض من التقارير الإعلامية عن رغبته بعدم البقاء في باريس في الموسم المقبل والانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وقال اللاعب الفرنسي عبر حسابه في “تويتر” : ” أكاذيب كبيرة، لقد قلتها من قبل، أنا مستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنا سعيد للغاية”.