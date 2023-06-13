موكب ترامب يغادر منتجعه إلى مقر المحكمة بميامي متعافٍ من الإدمان: المخدرات قضت على حلمي في كرة القدم زيدان يرفض تدريب باريس سان جيرمان روسيا تتبع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا أنجز وأجّز حملة جديدة من أبشر للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر أول تعليق من لوكاكو بعد الإساءات العنصرية ضده مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك رئيس الاتحاد البرازيلي : سنسعى لحسم مصير أنشيلوتي معنا عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا مؤتمر مشترك برئاسة السعودية لإعلان تعهدات دعم الاستجابة الإنسانية في السودان
كشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض مجددًا تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد إقالة مواطنه كريستوف جالتييه من تدريب النادي الباريسي.
وذكرت صحيفة Le Parisien الفرنسية أن إدارة بي إس جي عرضت على زيدان تدريب الفريق، لكنه رفض أكثر من مرة، رغم أنه بعيد في الفترة الحالية عن تدريب المنتخب الفرنسي نظرًا لاستمرار ديديه ديشان مع منتخب الديوك حتى مونديال 2026.
يذكر أن نجم الكرة الفرنسية السابق وصاحب الأصول الجزائرية لم يتول تدريب أي فريق منذ الرحيل عن ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2021.
وسبق لـ زيدان الفوز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم عام 1998 على حساب منتخب البرازيل، كما وصل مع منتخب الديوك لنهائي 2006 بألمانيا لكنه خسر اللقب لمصلحة المنتخب الإيطالي آنذاك.
وفي وقت سابق، خرج الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عن صمته، وذلك بعد حديث بعض من التقارير الإعلامية عن رغبته بعدم البقاء في باريس في الموسم المقبل والانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.
وقال اللاعب الفرنسي عبر حسابه في “تويتر” : ” أكاذيب كبيرة، لقد قلتها من قبل، أنا مستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وأنا سعيد للغاية”.
وكان اللاعب الفرنسي أصدر بيانًا نُشر عبر وكالة الأنباء الفرنسية أكد من خلاله أنه لم يطلب من باريس سان جيرمان عدم تمديد العقد في الموسم المقبل.
وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من حساب موقع “تويتر” لـ والدة اللاعب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهي تُلمح لانتقاله لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي وذلك بعد نهاية مشواره مع سان جيرمان.
وأظهرت الصورة إعجاب الجزائرية فايزة العماري والدة مبابي بخبر انتقاله إلى ليفربول، لكن الحقيقة أظهرت أن حسابها لا يوجد به أي شيء عن انتقال نجلها إلى ليفربول وأن الصورة مفبركة.
جاء ذلك بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي قرر عدم تمديد العقد مع باريس سان جيرمان مفضلًا إنهاء العقد في صيف 2024.