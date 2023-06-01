زيلينسكي: مستعدون للانضمام لحلف الناتو

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لمولدوفا، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بانتظار استعداد التكتل الدفاعي لضمها.
جاءت تصريحات زيلينسكي بعد وصوله إلى مولدوفا التي تقع على الحدود مع بلاده لحضور قمة تجمع أكثر من 40 زعيماً أوروبياً، بحسب ما ذكرت “العربية”.
ومن المقرر أن تظهر القمة الدعم للبلدين، أوكرانيا ومولدوفا، في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد على القوات الروسية.
وقال زيلينسكي وبجواره مايا ساندو رئيسة مولدوفا: “ندعم مولدوفا وشعبها في تكاملهم مع الاتحاد الأوروبي. لقد ساندتم شعبنا ولاجئينا الذين فروا في أول أيام الحرب ولن ننسى ذلك أبداً”.
وأضاف: “مستقبلنا في الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا مستعدة أيضاً للانضمام لحلف شمال الأطلسي”.
وتستضيف مولودوفا قمة الجماعة السياسية الأوروبية في قلعة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن الأراضي الأوكرانية.