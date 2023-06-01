Icon

الشورى يناقش تقارير الأداء للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon 3 متوفين دماغيًّا ينهون معاناة 6 مواطنين من القصور العضوي Icon إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم Icon رونالدو: حفل تقديمي في النصر كان مذهلًا Icon نيويورك معرضة للغرق لثقل مبانيها Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بحائل Icon القتل قصاصًا لنيبالي أزهق روح مواطن طعنًا في الجوف Icon روسيا: علاقاتنا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة Icon العفالق يهنئ الاتحاد بلقب دوري روشن Icon النصر يستعد للموسم الجديد في اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكد أن كييف بانتظار استعداد الناتو لضمها

زيلينسكي: مستعدون للانضمام لحلف الناتو

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
زيلينسكي: مستعدون للانضمام لحلف الناتو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لمولدوفا، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بانتظار استعداد التكتل الدفاعي لضمها.

جاءت تصريحات زيلينسكي بعد وصوله إلى مولدوفا التي تقع على الحدود مع بلاده لحضور قمة تجمع أكثر من 40 زعيماً أوروبياً، بحسب ما ذكرت “العربية”.

قد يهمّك أيضاً
فايز المالكي لـ ميسي: الأزرق لايق عليك

فايز المالكي لـ ميسي: الأزرق لايق عليك

النصر يبحث عن فوز غائب على ملعب الاتفاق

النصر يبحث عن فوز غائب على ملعب الاتفاق

قمة أوروبية

ومن المقرر أن تظهر القمة الدعم للبلدين، أوكرانيا ومولدوفا، في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد على القوات الروسية.

وقال زيلينسكي وبجواره مايا ساندو رئيسة مولدوفا: “ندعم مولدوفا وشعبها في تكاملهم مع الاتحاد الأوروبي. لقد ساندتم شعبنا ولاجئينا الذين فروا في أول أيام الحرب ولن ننسى ذلك أبداً”.

وأضاف: “مستقبلنا في الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا مستعدة أيضاً للانضمام لحلف شمال الأطلسي”.

وتستضيف مولودوفا قمة الجماعة السياسية الأوروبية في قلعة تبعد نحو 20 كيلومتراً عن الأراضي الأوكرانية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة