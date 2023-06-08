وذكر في منشور على تيليغرام: “ناقشنا العديد من القضايا المهمة. حالة العمليات في المنطقة نتيجة للكارثة وإجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة وإنهاء حالة الطوارئ التي تسبب فيها انفجار السد وتنظيم عمليات الدعم للمناطق المنكوبة”.

وأضاف أنهم ناقشوا أيضًا “آفاق إصلاح النظام البيئي في المنطقة وموقف العمليات العسكرية في منطقة الكارثة”.

مقتل أوكرانيين

نقلت وكالات روسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف قوله: “قضى 5 أشخاص كانوا يرعون الماشية غرقًا”.

وغمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.

إخلاء منطقة خيرسون

من جهته، قال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين عبر وسائل التواصل الاجتماعي “غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32% في الضفة اليمنى و68% في الضفة اليسرى”.

وأوضح أن متوسط منسوب الفيضانات بلغ 5.61 أمتار، مضيفًا أنه “رغم الخطر والقصف الروسي المكثف، فإن عملية إخلاء المنطقة التي غمرتها المياه مستمرة”. أكّد بروكودين أن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها روسيا “صعب جدا”.

خسائر الانهيار

قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنه تم إجلاء 1995 شخصًا من مناطق غمرتها الفيضانات من بينهم 103 أطفال، وفر العديد من الأشخاص الآخرين بشكل مستقل.

أوضحت أنه على الجانب الأوكراني من النهر، غمرت المياه 20 قرية و2629 منزلاً، وأغرقت الفيضانات جزءًا من العاصمة الإقليمية خيرسون.

تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالتسبب بتدمير السد الواقع على الحدود بين مواقع المعسكرين.