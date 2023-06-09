سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني لحظة ثوران بركان أناك كراكاتوا الإندونيسي بشكل مفاجئ لقطات من رفع ثوب كسوة الكعبة المشرفة عقوبات للمقصرين بحادث تعرض طالب لتماس كهربائي في جازان
وثقت “العربية” مقطع فيديو لسائق سيارة متهور قام بدهس صاحب سطحة في أحد شوارع الرياض.
ويظهر مقطع الفيديو العامل بينما كان يباشر عمله في نقل إحدى السيارات، في الوقت الذي جاءت فيه سيارة مسرعة قامت بدهسه وأطاحته أرضًا.
كما بيّن المقطع أيضًا أحد الأشخاص وهو يسرع لمساعدة العامل الذي طاح أرضًا من شدة الصدمة .
شاهد.. دهس صاحب سطحة في أحد شوارع #الرياض أثناء نقله لإحدى السيارات #السعودية pic.twitter.com/GXgBkZuocO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 9, 2023