سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض

وثقت “العربية” مقطع فيديو لسائق سيارة متهور قام بدهس صاحب سطحة في أحد شوارع الرياض.

ويظهر مقطع الفيديو العامل بينما كان يباشر عمله في نقل إحدى السيارات، في الوقت الذي جاءت فيه سيارة مسرعة قامت بدهسه وأطاحته أرضًا.

كما بيّن المقطع أيضًا أحد الأشخاص وهو يسرع لمساعدة العامل الذي طاح أرضًا من شدة الصدمة .