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كاد الأمر أن يتحول لانفجار ضخم

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة
المواطن - فريق التحرير

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أظهر سائق مصري بطولة فريدة من نوعها حينما قاد شاحنة مواد بترولية محملة بـ 20 طنًا من البنزين وهي مشتعلة بالنيران قبل امتدادها لمحطة وقود في محافطة قنا جنوب القاهرة، ونجح في منع كارثة حدوث انفجار ضخم بالمحطة.

وحسب بيانات غرفة عمليات محافظة قنا، فقد ورد بلاغ لشرطة النجدة بحدوث حريق في شاحنة نقل مواد بترولية خلال تفريغ حمولتها بمحطة وقود في منطقة المعنا على طريق مصر أسوان، يقودها كمال أبو أحمد الذي يعمل في شركة مصر للبترول.

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انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف، وتبين أن سائق شاحنة نقل المواد البترولية فور اشتعال النيران بها، أسرع بقيادتها وهي مشتعلة بعيدا عن محطة الوقود خشية انفجار المحطة وتفاقم الوضع.

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة

السيطرة على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالشاحنة، وكذلك إطفاء النيران التي كانت قد امتدت لجزء من محطة الوقود وكافتيريا مجاورة لها.

ولم ينتج عن الحريق سوى إصابة سائق الشاحنة وعامل في المحطة، والإصابات كلها عبارة عن حروق سطحية وتم نقلهما إلى وحدة الحروق بأقرب مستشفى وتقديم اللازم لهما من إسعافات، وحالتمها مستقرة تماما في الوقت الحالي، كما لم يتسبب الحريق في اختناقات لأحد لأنه كان في مكان مفتوح وسرعة بديهة سائق الشاحنة ساعدت في منع كارثة.

مثال يحتذى به

من جانبه، زار محافظ قنا أشرف الداودي المصابين في المستشفى واطمئن على حالتهما هما، وأثني على الموقف البطولي لسائق الشاحنة قائلا إن ما قام به يعد مثلا يحتذى به في التضحية من أجل الآخرين.

سائق مصري يقود شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة

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