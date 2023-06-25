سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي هندسة البيانات المالية (الرياض).

2- أخصائي إدارة المحافظ (الرياض).

3- مهندس أعمال البتروكيماويات (الرياض / الجبيل).

3- أخصائي الموارد البشرية HRBP (الجبيل).

4- مُحلل أول الوظائف والابتكار (الرياض).

5- أخصائي إدارة المشاريع (الرياض).

6- مهندس التخطيط والمراقبة (الرياض).

7- أخصائي التراخيص التقنية (الجبيل).

8- خبير تقنية البوليمرات (الجبيل).

9- مهندس كيميائي (الجبيل).

10- مهندس عمليات البتروكيماويات (الرياض / الجبيل).

– وغيرها من الوظائف.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– المالية.

– الاقتصاد.

– الرياضيات.

– الإحصاء.

– الموارد البشرية.

– هندسة البرمجيات.

– علم البيانات.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات الإدارية.

– تقنية المعلومات.

– إدارة البيانات.

– هندسة البيانات.

– نمذجة البيانات.

– الهندسة الكيميائية.

– هندسة العمليات.

– الهندسة.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي هندسة البيانات المالية: اضغط هنا

2- بقية الوظائف على (LinkedIn): اضغط هنا