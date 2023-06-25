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سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي هندسة البيانات المالية (الرياض).
2- أخصائي إدارة المحافظ (الرياض).
3- مهندس أعمال البتروكيماويات (الرياض / الجبيل).
3- أخصائي الموارد البشرية HRBP (الجبيل).
4- مُحلل أول الوظائف والابتكار (الرياض).
5- أخصائي إدارة المشاريع (الرياض).
6- مهندس التخطيط والمراقبة (الرياض).
7- أخصائي التراخيص التقنية (الجبيل).
8- خبير تقنية البوليمرات (الجبيل).
9- مهندس كيميائي (الجبيل).
10- مهندس عمليات البتروكيماويات (الرياض / الجبيل).
– وغيرها من الوظائف.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– المالية.
– الاقتصاد.
– الرياضيات.
– الإحصاء.
– الموارد البشرية.
– هندسة البرمجيات.
– علم البيانات.
– علوم الحاسب.
– نظم المعلومات الإدارية.
– تقنية المعلومات.
– إدارة البيانات.
– هندسة البيانات.
– نمذجة البيانات.
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة العمليات.
– الهندسة.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي هندسة البيانات المالية: اضغط هنا

2- بقية الوظائف على (LinkedIn): اضغط هنا

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