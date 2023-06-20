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لحملة مؤهل البكالوريوس فأعلى

سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد من الوظائف في مجالات (الإدارة، التقنية، الهندسة) في كل من (الرياض، الجبيل) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

مسميات الوظائف:

– من ضمن الوظائف أخصائي شريك أعمال الموارد البشرية (Specialist, HRBP MEA)
– أخصائي أول إدارة المحافظ (Sr. Specialist Portfolio Management)
– متخصص إدارة المشاريع (Specialist, Venture and Project Management)
– مهندس أعمال البتروكيماويات (Engineer, Petrochemicals Business)
– مهندس التخطيط والمراقبة والتحكم (Engineer, Planning,Monitoring & Controlling)
– مهندس عمليات رئيسي (Lead Process Engineer)
– خبير تكنولوجيا البوليمرات (Polymers Technology Expert)
– عالم رئيسي (Lead Scientist)
– خبير تكنولوجيا الكيماويات (Chemicals Technology Expert)
– محلل أول الأعمال والابتكار (Sr. Analyst, Functions & Innovation)
– أخصائي هندسة البيانات المالية (Specialist , Finance Data Engineering)
– أخصائي ترخيص تقنيات (Technology Licensing)
– خبير الترخيص الدولي للتقنيات (Global Technology Licensing Expert)
– مهندس كيميائي (Chemical Engineer)
– تقني الاستدامة وإزالة الكربون (Sustainability and Decarbonization Technologist)
– تقني تشكيل الميثان (Methane Reforming Technologist)
– وظائف أخرى

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الهندسة
– المالية
– الموارد البشرية
– الاقتصاد
– نظم المعلومات الإدارية
– إدارة المخاطر
– الهندسة الكيميائية
– هندسة العمليات
– التحفيز البتروكيميائي
– علم المواد
– هندسة البرمجيات
– علوم البيانات
– علوم الحاسب
– نظم المعلومات الإدارية
– تقنية المعلومات
– هندسة البيانات
– نمذجة البيانات
– الرياضيات
– الإحصاء

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

المميزات:

– راتب شهري أساسي مجزٍ.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
– نظام ادخار مع مساهمة من الشركة.
– نظام تملك المنازل.
– مكافأة أداء سنوية خاضعة لأداء الشركة والموظف.
– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
– برامج تطوير وظيفية وقيادية.
– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
– مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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