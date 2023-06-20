سابك تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد من الوظائف في مجالات (الإدارة، التقنية، الهندسة) في كل من (الرياض، الجبيل) لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

مسميات الوظائف:

– من ضمن الوظائف أخصائي شريك أعمال الموارد البشرية (Specialist, HRBP MEA)

– أخصائي أول إدارة المحافظ (Sr. Specialist Portfolio Management)

– متخصص إدارة المشاريع (Specialist, Venture and Project Management)

– مهندس أعمال البتروكيماويات (Engineer, Petrochemicals Business)

– مهندس التخطيط والمراقبة والتحكم (Engineer, Planning,Monitoring & Controlling)

– مهندس عمليات رئيسي (Lead Process Engineer)

– خبير تكنولوجيا البوليمرات (Polymers Technology Expert)

– عالم رئيسي (Lead Scientist)

– خبير تكنولوجيا الكيماويات (Chemicals Technology Expert)

– محلل أول الأعمال والابتكار (Sr. Analyst, Functions & Innovation)

– أخصائي هندسة البيانات المالية (Specialist , Finance Data Engineering)

– أخصائي ترخيص تقنيات (Technology Licensing)

– خبير الترخيص الدولي للتقنيات (Global Technology Licensing Expert)

– مهندس كيميائي (Chemical Engineer)

– تقني الاستدامة وإزالة الكربون (Sustainability and Decarbonization Technologist)

– تقني تشكيل الميثان (Methane Reforming Technologist)

– وظائف أخرى

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الهندسة

– المالية

– الموارد البشرية

– الاقتصاد

– نظم المعلومات الإدارية

– إدارة المخاطر

– الهندسة الكيميائية

– هندسة العمليات

– التحفيز البتروكيميائي

– علم المواد

– هندسة البرمجيات

– علوم البيانات

– علوم الحاسب

– نظم المعلومات الإدارية

– تقنية المعلومات

– هندسة البيانات

– نمذجة البيانات

– الرياضيات

– الإحصاء

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

المميزات:

– راتب شهري أساسي مجزٍ.

– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.

– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.

– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.

– نظام ادخار مع مساهمة من الشركة.

– نظام تملك المنازل.

– مكافأة أداء سنوية خاضعة لأداء الشركة والموظف.

– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

– برامج تطوير وظيفية وقيادية.

– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.

– مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا