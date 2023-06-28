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حسم مصيره مع بايرن ميونخ

ساديو ماني يصدم الهلال والنصر

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
ساديو ماني يصدم الهلال والنصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب السنغالي ساديو ماني حسم مصيره مع فريق بايرن ميونخ الألماني بعدما كان ناديا الهلال والنصر رغبا في التعاقد معه.

وكان ماني انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

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كواليس شجار ساديو ماني مع ساني

وفكر اللاعب السنغالي صاحب الـ31 عامًا الرحيل عن البايرن، بعد شجاره مع زميله الألماني ليروى ساني خلال أحداث مباراة البايرن ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

ساديو ماني وليروى ساني - بايرن ميونخ

وفي تصريحات إعلامية، أكد ماني أنه قرر البقاء مع بايرن ميونخ وعدم الانتقال لدوري روشن، بعدما تحسنت علاقته مع اللاعب ساني.

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