ساديو ماني يصدم الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب السنغالي ساديو ماني حسم مصيره مع فريق بايرن ميونخ الألماني بعدما كان ناديا الهلال والنصر رغبا في التعاقد معه.

وكان ماني انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

كواليس شجار ساديو ماني مع ساني

وفكر اللاعب السنغالي صاحب الـ31 عامًا الرحيل عن البايرن، بعد شجاره مع زميله الألماني ليروى ساني خلال أحداث مباراة البايرن ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

وفي تصريحات إعلامية، أكد ماني أنه قرر البقاء مع بايرن ميونخ وعدم الانتقال لدوري روشن، بعدما تحسنت علاقته مع اللاعب ساني.