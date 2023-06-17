ساديو ماني يُلمح إلى انضمامه لـ نيوكاسل يونايتد رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو
أثار اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني الجدل حول ناديه الجديد في الموسم المقبل ملحمًا إلى إمكانية الانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وقال السياسي البريطاني مارتن كالانان عن لقائه مع ماني عبر “تويتر” : ” كنت في السنغال وتحدثت مع ماني حول مصيره لم أقاوم توجيه السؤال له، فقال لي: ” لا تقل لشيء لا أو أبدًا”.
وتشير إجابة ماني إلى أن اللاعب السنغالي يرحب بالرحيل عن البايرن والانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد من أجل المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وكان ماني انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.
جدير بالذكر أن بايرن ميونخ فكر في الاستغناء عن خدمات ماني بعد شجاره مع زميله الألماني ليروى ساني خلال أحداث مباراة البايرن ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.