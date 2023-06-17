ساديو ماني يُلمح إلى انضمامه لـ نيوكاسل يونايتد

أثار اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني الجدل حول ناديه الجديد في الموسم المقبل ملحمًا إلى إمكانية الانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال السياسي البريطاني مارتن كالانان عن لقائه مع ماني عبر “تويتر” : ” كنت في السنغال وتحدثت مع ماني حول مصيره لم أقاوم توجيه السؤال له، فقال لي: ” لا تقل لشيء لا أو أبدًا”.

إجابة ساديو ماني

وتشير إجابة ماني إلى أن اللاعب السنغالي يرحب بالرحيل عن البايرن والانضمام لنادي نيوكاسل يونايتد من أجل المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان ماني انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ فكر في الاستغناء عن خدمات ماني بعد شجاره مع زميله الألماني ليروى ساني خلال أحداث مباراة البايرن ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.