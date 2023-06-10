ساعات تفصلنا عن إيداع دعم حساب المواطن

يترقب الملايين من مستفيدي برنامج حساب المواطن إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم في الساعات الأولى من صباح يوم الغد الأحد وفق ما أعلن عنه البرنامج في وقت سابق.

موعد حساب المواطن

وكانت نتائج الأهلية للدفعة 67 من الدعم قد صدرت قبل أيام فيما تم الإعلان عن تأجيل موعد إيداع الدعم ليكون يوم الأحد 11 يونيو بدلًا من يوم السبت 10 يونيو والذي تصادف مع عطلة نهاية الأسبوع وهذا الإجراء متبع في الحالات التي يتصادف فيها يوم الإيداع مع إجازة رسمية.

الدفعة 66

وكان البرنامج أودع يوم 10 مايو الماضي 3.6 مليارات ريال مخصص دعم الدفعة 66 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وبين مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته قرابة 160 مليار ريال منها 2.1 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1836 ريالًا.