ساعات حاسمة في صفقة انتقال بروزوفيتش للنصر

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تبذل إدارة نادي النصر قصارى جهدها لحسم صفقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويمتد تعاقد بروزوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.
وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل النجم الكرواتي.
وأكد أن وفد من النصر متواجد حاليًا في ميلانو من أجل حسم الصفقة، حيث اتفق مسؤولوه مع إدارة نادي إنتر ميلان على دفع 23 أو 24 مليون يورو لضمه، وفي انتظار الضوء الأخضر من بروزوفيتش الآن.
وأوضحت تقارير عالمية، أن النصر تقدم بعرض للنجم الكرواتي لمدة 4 أعوام، مقابل 20 مليون يورو سنويًا، إلا أنه لم يوافق على العرض حتى الآن؛ ويُريد زيادته، ولا تزال المفاوضات جارية.
ولعب بروزوفيتش، 8 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، وشارك خلالها في 330 مباراة، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، وتوج بـ5 ألقاب، وهي؛ مرتان لكل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، بجانب الدوري الإيطالي.