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لتدعيم الاتحاد بالصيفية

سانتو يطلب ضم جواو موتينيو

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
سانتو يطلب ضم جواو موتينيو
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية، لتدخل في مفاوضات مع نجم وولفرهامبتون، البرتغالي جواو موتينيو.

التفاوض مع جواو موتينيو

ولفت خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن جواو موتينيو يحظى باهتمام أكثر من ناد سعودي، خاصة أنه سيكون في صفقات انتقال حر، مؤكدًا أن اللاعب البرتغالي لديه عروض كثيرة وسيحسم قراره خلال الأيام المقبلة.

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جواو موتينيو
موتينيو – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد هو الذي يسعى للحصول على توقيع جواو موتينيو، خاصة أن مدربه البرتغالي نونو سانتو يعرفه جيدًا وهو من طلب التعاقد معه.

ولفت في ختام تغريدته، إلى أن الإدارة الاتحادية ترغب أن يكون جواو موتينيو والفرنسي نجولو كانتي في خط الوسط، خلف المهاجم كريم بنزيما الذي انتهت من إجراءات التعاقد معه رسميًا.

جواو موتينيو
موتينيو

كريم بنزيما اتحادي

ونجحت إدارة الاتحاد في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد؛ في مسيرة استمرت لمدة 14 عامًا، وشهدت تتويجه بأكثر من 20 لقبًا، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

وضمن الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، بعد تتويجه بلقب دوري روشن، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

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