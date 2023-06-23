Icon

عرض سعودي أمام هيرفينغ لوزانو Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنوا العشر من ذي الحجة فبها اجتماع أمهات العبادة Icon خطيب المسجد الحرام: الحج أعظم ما يتم به تجريد التوحيد وتحقيق العبودية Icon النصر والأهلي مهتمان بضم لوبوتكا Icon موقف ماركو سيلفا من عرض الهلال Icon سان جيرمان يستقر على بديل مبابي Icon برشلونة يستهدف خطف هدف النصر Icon بدء التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع Icon عرض الأهلي قد يُبعد بوسكيتس عن إنتر ميامي Icon الصحة: 69 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد أنباء اقترابه من الريال

سان جيرمان يستقر على بديل مبابي

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
سان جيرمان يستقر على بديل مبابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت إدارة نادي باريس سان جيرمان، بديل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي اقترب من الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الريال يقترب من ضم مبابي

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، إلا أنه رفض التجديد، مفضلًا الرحيل بالمجان بعد نهاية موسم 2023\ 2024.

قد يهمّك أيضاً
خطة ريال مدريد لضم مبابي رغم رفض اللاعب !

خطة ريال مدريد لضم مبابي رغم رفض اللاعب !

الأهلي يحسم اتفاقه مع تشيلسي لضم ميندي

الأهلي يحسم اتفاقه مع تشيلسي لضم ميندي

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن ريال مدريد اتفق مع باريس سان جيرمان على ضم مبابي هذ الصيف، مقابل 200 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى 50 مليونًا كإضافات.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_arab

باريس يستهدف ضم أوسيمين

وأشار خبير الانتقالات بشبكة “سبورت إيطاليا”، ألفريدو بيدولا، إلى أن نادي باريس سان جيرمان، قدم عرضًا ضخمًا من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، فيكتور أوسيمين.

وأضاف ألفريدو بيدولا: “باريس سان جيرمان قدم عرضًا يصل إلى 150 مليون يورو بما في ذلك المكافآت المتعلقة بالأداء، ليصبح أوسيمين قريبًا من خلافة مبابي في حديقة الأمراء”.

فيكتور أوسيمين
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

وكان رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، قد أثار حالة من الجدل بشأن مستقبل أوسيمين، بعدما أعلن أنه توصل لاتفاق شفهي معه لتمديد عقده حتى 2027، إلا أنه في الوقت ذاته حذر من إمكانية وصول عرض ضخم لا يمكن رفضه.

ولعب أوسيمين دورًا رئيسيًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي، بعدما سجل 26 هدفًا، ليحصد لقب هداف البطولة.

فيكتور أوسيمين نجم نابولي - بايرن ميونخ
أوسيمين – المصدر @en_sscnapoli

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم