سان جيرمان يستقر على بديل مبابي

حددت إدارة نادي باريس سان جيرمان، بديل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي اقترب من الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الريال يقترب من ضم مبابي

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، إلا أنه رفض التجديد، مفضلًا الرحيل بالمجان بعد نهاية موسم 2023\ 2024.

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، أن ريال مدريد اتفق مع باريس سان جيرمان على ضم مبابي هذ الصيف، مقابل 200 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى 50 مليونًا كإضافات.

باريس يستهدف ضم أوسيمين

وأشار خبير الانتقالات بشبكة “سبورت إيطاليا”، ألفريدو بيدولا، إلى أن نادي باريس سان جيرمان، قدم عرضًا ضخمًا من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، فيكتور أوسيمين.

وأضاف ألفريدو بيدولا: “باريس سان جيرمان قدم عرضًا يصل إلى 150 مليون يورو بما في ذلك المكافآت المتعلقة بالأداء، ليصبح أوسيمين قريبًا من خلافة مبابي في حديقة الأمراء”.

وكان رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، قد أثار حالة من الجدل بشأن مستقبل أوسيمين، بعدما أعلن أنه توصل لاتفاق شفهي معه لتمديد عقده حتى 2027، إلا أنه في الوقت ذاته حذر من إمكانية وصول عرض ضخم لا يمكن رفضه.

ولعب أوسيمين دورًا رئيسيًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بلقب الدوري الإيطالي، بعدما سجل 26 هدفًا، ليحصد لقب هداف البطولة.