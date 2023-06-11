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بعد خضوعه لعملية جراحية

سايس وكوليبالي أبرز المرشحين لتعويض حجازي

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
سايس وكوليبالي أبرز المرشحين لتعويض حجازي
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي الاتحاد، لضم مدافع عالمي لتعويض غياب النجم المصري أحمد حجازي عن الفريق الأول لكرة القدم، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

التفاوض مع 3 لاعبين

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات مع أكثر من لاعب مميز، لإيجاد بديل لمدافعه حجازي.

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وأشار جاليتي إلى أن الإدارة الاتحادية فتحت مفاوضات مع نجم بشكتاش، المغربي رومان سايس ونجم تشيلسي، السنغالي كاليدو كوليبالي، بجانب الإسباني سيرجيو راموس الذي سيكون في صفقة انتقال حر.

رومان سايس
رومان سايس مع المنتخب المغربي

إصابة حجازي

وتعرض حجازي لإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء بعد وضع رباط على الركبة، وتم استبعاده من مواجهة الطائي الأخيرة.

أحمد حجازي
المدافع المصري – المصدر @MohamedNoor_N18

وأعلن نادي الاتحاد، عن خضوع قائد الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في لندن، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، أبدت الجماهير الاتحادية قلقها بعد إصابة أحمد حجازي بثالث رباط صليبي في مسيرته، وأعربت عن تخوفها من ابتعاده عن الملاعب وعدم قدرته على العودة مجددًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

أحمد حجازي
المدافع المصري – المصدر spl

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