Icon

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود Icon طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال Icon إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم Icon إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر Icon بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق Icon الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح Icon سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية Icon برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان Icon سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي Icon الهلال يفكر في ضم لوكاكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضمن الحفل 9 أشواط متنوعة

سباقات الخيل ينظم الحفل الرابع لموسم سباقات الطائف 2023‪

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ صباحاً
سباقات الخيل ينظم الحفل الرابع لموسم سباقات الطائف 2023‪
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الرابع لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

قد يهمّك أيضاً
صندوق الاستثمارات: احذروا الرسائل الاحتيالية

صندوق الاستثمارات: احذروا الرسائل الاحتيالية

إنقاذ حوت من شباك صيد اصطادته بالخطأ

إنقاذ حوت من شباك صيد اصطادته بالخطأ

الأشواط التسعة

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس ملامح المجد، للمالك عبدالمحسن محمد القباني، وتدريبات عبدالمحسن القباني، بقيادة الخيال محمد الدهام.

الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس نسيمه، للمالك خالد صقر عياد الفرماوي، وتدريبات خالد الفرماوي، بقيادة الخيال علي الميموني.
الشوط الثالث على مسافة 1200م فاز به الجواد حامورابي، للمالك المهند خليفة سعيد السعيدي، وتدريبات متعب الشاطري، بقيادة الخيال علي الميموني.

الشوط الرابع على مسافة 1400م، فازت به الفرس نور العناية، للمالك طارق محمد عناية، وتدريبات محمد الخليفي، بقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

الشوط الخامس على مسافة 1400م، فاز به الجواد الصفاح، للمالك عادل دخيل مبارك الجمعان، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط السادس على مسافة 1400م، فازت به الفرس ركود الأنصاري، للمالك ناصر محمد ناصر الشبيبي، وتدريبات ريعان البراهيم، بقيادة الخيال عبدالله الخميس.


الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد قدرك عالي، للمالك ناصر عبدالرحمن ناصر الربيعة، وتدريبات تركي السبيعي، بقيادة الخيال عبدالعزيز الموسى.

الشوط الثامن على مسافة 1600م، فاز به الجواد الجماني، للمالك ماجد مهل وصل البقمي، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط التاسع على مسافة 2000م، فازت به الفرس مستكفيه، للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال خالد الميموني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا
العالم

غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات...

العالم
الأمطار تؤثر على أول بث مباشر من المريخ
غرائب

الأمطار تؤثر على أول بث مباشر من...

غرائب
تعادل سلبي بين الاتحاد والطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل سلبي بين الاتحاد والطائي في الشوط...

الرياضة
17 وظيفة شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

17 وظيفة شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
السويلم يطلع على إنجازات ترميم ومسيرتها التنموية
السعودية اليوم

السويلم يطلع على إنجازات ترميم ومسيرتها التنموية

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الإيطالي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الإيطالي

السعودية اليوم
فيضان مجرى تصريف سيول وادي العجمة بنجران
السعودية اليوم

فيضان مجرى تصريف سيول وادي العجمة بنجران

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم