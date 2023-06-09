سباقات الخيل ينظم الحفل الرابع لموسم سباقات الطائف 2023‪

نظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الرابع لموسم سباقات الطائف 2023 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.

الأشواط التسعة

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي:

الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس ملامح المجد، للمالك عبدالمحسن محمد القباني، وتدريبات عبدالمحسن القباني، بقيادة الخيال محمد الدهام.

الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس نسيمه، للمالك خالد صقر عياد الفرماوي، وتدريبات خالد الفرماوي، بقيادة الخيال علي الميموني.

الشوط الثالث على مسافة 1200م فاز به الجواد حامورابي، للمالك المهند خليفة سعيد السعيدي، وتدريبات متعب الشاطري، بقيادة الخيال علي الميموني.

الشوط الرابع على مسافة 1400م، فازت به الفرس نور العناية، للمالك طارق محمد عناية، وتدريبات محمد الخليفي، بقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

الشوط الخامس على مسافة 1400م، فاز به الجواد الصفاح، للمالك عادل دخيل مبارك الجمعان، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط السادس على مسافة 1400م، فازت به الفرس ركود الأنصاري، للمالك ناصر محمد ناصر الشبيبي، وتدريبات ريعان البراهيم، بقيادة الخيال عبدالله الخميس.



الشوط السابع على مسافة 1600م، فاز به الجواد قدرك عالي، للمالك ناصر عبدالرحمن ناصر الربيعة، وتدريبات تركي السبيعي، بقيادة الخيال عبدالعزيز الموسى.

الشوط الثامن على مسافة 1600م، فاز به الجواد الجماني، للمالك ماجد مهل وصل البقمي، وتدريبات غيث الغيث، بقيادة الخيال عادل الفريدي.

الشوط التاسع على مسافة 2000م، فازت به الفرس مستكفيه، للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي، وتدريبات عبدالعزيز الموسى، بقيادة الخيال خالد الميموني.