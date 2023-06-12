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الشرطة أجبرته على النزول دون إكمال مهمته

سبايدر مان بريطاني يتسلق 73 طابقًا دون معدات

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
سبايدر مان بريطاني يتسلق 73 طابقًا دون معدات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، توقيف بريطاني تسلق أعلى ناطحة سحاب في البلاد من دون إذن وبلا أي معدات أمان.

تسلق 73 طابقًا

وكان الرجل البريطاني الجنسية، بحسب الشرطة، قد بدأ فجر الاثنين في تسلق برج لوت وورلد المؤلف من 123 طابقاً والواقع جنوب العاصمة سيول، وبعد أن رصده موظفو البرج، أُجبر على التخلي عن مشروعه بعد وصوله إلى الطبقة 73.

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وقال مسؤول في الشرطة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس: اضطر موظفو البرج إلى الصعود بواسطة سلة محمولة لإقناعه بالتوقف بينما كان لا يزال عند الطبقة السبعين من المبنى، مضيفًا: استسلم أخيراً وأوقفناه على الفور بتهمة إعاقة ممارسة نشاط رسمي.

وأشار إلى أن الرجل البريطاني يخضع حالياً للاستجواب في مركز شرطة منطقة سونغبا في سيول علمًا بأن برج لوت وورلد، الذي يبلغ ارتفاعه 555 متراً، هو خامس أطول ناطحة سحاب في العالم.

بريطاني حاول تسلق خامس أعلى برج بالعالم دون معدات

منافسة الرجل العنكبوت الفرنسي

وكان آلان روبير، الملقب بـ الرجل العنكبوت الفرنسي، قد تسلق بدوره هذا البرج دون إذن. وقد وصل إلى الطبقة 75 قبل القبض عليه وسجنه في 2018.

وعرّفت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة تشوسون إلبو، عن المتسلق في هذه المحاولة الجديدة بأنه جورج كينغ تومسون.

وفي عام 2021، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن تومسون سُجن لمحاولته تسلق شارد، وهي ناطحة سحاب مكونة من 72 طبقةً في لندن.

بريطاني حاول تسلق خامس أعلى برج بالعالم دون معدات

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