سبايدر مان بريطاني يتسلق 73 طابقًا دون معدات

أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، توقيف بريطاني تسلق أعلى ناطحة سحاب في البلاد من دون إذن وبلا أي معدات أمان.

وكان الرجل البريطاني الجنسية، بحسب الشرطة، قد بدأ فجر الاثنين في تسلق برج لوت وورلد المؤلف من 123 طابقاً والواقع جنوب العاصمة سيول، وبعد أن رصده موظفو البرج، أُجبر على التخلي عن مشروعه بعد وصوله إلى الطبقة 73.

A British man attempted to scale the 123-storey Lotte World Tower in Seoul without ropes until South Korean authorities forced him to abandon his climb more than half way up pic.twitter.com/nfdytu1p7T

— Reuters (@Reuters) June 12, 2023