سببان وراء رفض رحيل محمد عبد المنعم إلى الهلال

أبدى نادي الهلال بحسب ما ذكرته تقارير صحفية، رغبته في التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر، بعد تألقه مع المارد الأحمر مؤخرًا.

وأكد برنامج “+90” على قناة النهار المصرية، أن النادي الأهلي تلقى عرضًا ضخمًا بقيمة 12 مليون دولار من الهلال، من أجل التعاقد مع عبد المنعم، لكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

ورفض المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي رحيل مدافعه إلى الهلال بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المصرية لسببين وهما أن اللاعب أحد العناصر الأساسية في تشكيلة بطل إفريقيا بجانب أن المدرب كولر سيبني حوله فريقًا جديدًا وقويًّا للموسم المقبل.

وتطمح إدارة الهلال في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، أملًا في التألق بالموسم المقبل والمنافسة على كافة الألقاب، ليرتبط اسمها بأكثر من نجم عالمي، وفي المقدمة، نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.

أرقام محمد عبد المنعم

وخطف محمد عبد المنعم الأنظار إليه هذا الموسم، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولعب دورًا بارزًا في فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد تسجيله لهدف التعادل أمام الوداد المغربي في النهائي.

وخاض عبد المنعم صاحب الـ24 عامًا، 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جميع البطولات هذا الموسم، وسجل 4 أهداف، كما لعب 14 مواجهة مع منتخب مصر الأول، وأحرز هدفين.

وبدأ محمد عبد المنعم مشواره في ناشئي النادي الأهلي، وتمت إعارته لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ثم لعب لفريق فيوتشر، قبل أن يعود مجددًا إلى المارد الأحمر، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022.