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تاركًا المجال أمام الهلال والنصر لحسم الصفقة

سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “الاتحاد انسحب من صفقة نجم تشيلسي تاركًا المجال أمام الهلال والنصر وذلك من أجل إتمام الصفقة”.

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سبب عدم إتمام صفقة كانتي

وفي سياق آخر، فجر الصحفي الفرنسي لويك تانزي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية لم يجتز الفحوصات الطبية مع ناديه المستقبلي قاصدًا الاتحاد، مضيفًا أن اللاعب أمامه عرضان من السعودية غير الاتحاد بجانب عرض رسمي من تشيلسي للتجديد.

وفي وقت سابق، كان الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا سيتقاضى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصورة والإعلانات.

 

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