سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “الاتحاد انسحب من صفقة نجم تشيلسي تاركًا المجال أمام الهلال والنصر وذلك من أجل إتمام الصفقة”.

سبب عدم إتمام صفقة كانتي

وفي سياق آخر، فجر الصحفي الفرنسي لويك تانزي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية لم يجتز الفحوصات الطبية مع ناديه المستقبلي قاصدًا الاتحاد، مضيفًا أن اللاعب أمامه عرضان من السعودية غير الاتحاد بجانب عرض رسمي من تشيلسي للتجديد.

وفي وقت سابق، كان الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا سيتقاضى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصورة والإعلانات.

N’Golo Kanté n’a pas encore signé de contrat avec son futur club, ni passé de visite médicale. L’Arabie Saoudite est une possibilité réelle mais plusieurs clubs sont sur le coup. Chelsea lui a fait une offre également. pic.twitter.com/zUigbJ84wf — Loïc Tanzi (@Tanziloic) June 8, 2023