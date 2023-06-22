Icon

3500 كشاف وجوال يشاركون في مسح مشعري منى وعرفات Icon اتهامات روسية لكييف بقصف جسر القرم وأوكرانيا تتوعد بالمزيد Icon سبب تأخر انضمام ويليام كارفاليو للنصر Icon جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج Icon الأخضر للناشئين يعبر الصين بثلاثية Icon تفاصيل عقد غوندوغان مع برشلونة Icon رئيس أوكرانيا: روسيا تخطط لضرب محطة زابوريجيا النووية Icon 5 نصائح من المرور قبل السفر بالمركبة في رحلات طويلة Icon وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة Icon حج 1444.. إدارة أكبر تجمع بشري في العالم باحترافية وامتياز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
رغم التوصل لاتفاق معه

سبب تأخر انضمام ويليام كارفاليو للنصر

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
سبب تأخر انضمام ويليام كارفاليو للنصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار عدم إعلان النصر عن تعاقده رسميًا مع نجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو، حالة من الجدل، خاصة أنه كان قريبًا من التوقيع الرسمي.

بروزوفيتش سبب تأخر الصفقة

وأوضح الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن ويليام كارفاليو جاهز للتوقيع رسميًا مع النصر، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي كامل تقريبًا بشأن كافة الشروط ومدة التعاقد.

قد يهمّك أيضاً
السديس يشارك في حملة حفاوة بمحطة قطار الحرمين

السديس يشارك في حملة حفاوة بمحطة قطار الحرمين

نسر يصطاد سمكة ويلتهمها بالجو في مشهد مذهل

نسر يصطاد سمكة ويلتهمها بالجو في مشهد مذهل

ويليام كارفاليو
تصميم لكارفاليو بقميص النصر – المصدر @Santi_J_FM

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سبب تأخر ضم ويليام كارفاليو، أن النصر منح الأولوية حاليًا للنجم مارسيلو بروزوفيتش، كما ستحاول الإدارة التوقيع مع اسم آخر في خط الوسط هذا الأسبوع.

وتسعى إدارة النصر للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، الكرواتي بروزوفيتش، حيث تقدمت بعرض، إلا أن النادي رفضه، وتعتزم التقدم بزيادة العرض، أملًا في حسم الصفقة سريعًا، قبل بدء استعدادات الفريق لمنافسات الموسم الجديد.

مارسيلو بروزوفيتش

اتفاق النصر مع ويليام كارفاليو

وكان نادي النصر قد اتفق مع ويليام كارفاليو على توقيع عقد مع الفريق الأول لكرة القدم ممتد حتى عام 2026، مقابل 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، قبل أن تتوقف الصفقة بشكل مؤقت حاليًا.

وانضم كارفاليو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في عام 2018، قادمًا من سبورتنج لشبونة، وشارك معه في 178 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ويليام كارفاليو
كارفاليو – المصدر diariouf

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم