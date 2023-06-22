سبب تأخر انضمام ويليام كارفاليو للنصر

أثار عدم إعلان النصر عن تعاقده رسميًا مع نجم ريال بيتيس، البرتغالي ويليام كارفاليو، حالة من الجدل، خاصة أنه كان قريبًا من التوقيع الرسمي.

بروزوفيتش سبب تأخر الصفقة

وأوضح الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن ويليام كارفاليو جاهز للتوقيع رسميًا مع النصر، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي كامل تقريبًا بشأن كافة الشروط ومدة التعاقد.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سبب تأخر ضم ويليام كارفاليو، أن النصر منح الأولوية حاليًا للنجم مارسيلو بروزوفيتش، كما ستحاول الإدارة التوقيع مع اسم آخر في خط الوسط هذا الأسبوع.

وتسعى إدارة النصر للتعاقد مع نجم إنتر ميلان، الكرواتي بروزوفيتش، حيث تقدمت بعرض، إلا أن النادي رفضه، وتعتزم التقدم بزيادة العرض، أملًا في حسم الصفقة سريعًا، قبل بدء استعدادات الفريق لمنافسات الموسم الجديد.

اتفاق النصر مع ويليام كارفاليو

وكان نادي النصر قد اتفق مع ويليام كارفاليو على توقيع عقد مع الفريق الأول لكرة القدم ممتد حتى عام 2026، مقابل 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، قبل أن تتوقف الصفقة بشكل مؤقت حاليًا.

وانضم كارفاليو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في عام 2018، قادمًا من سبورتنج لشبونة، وشارك معه في 178 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.