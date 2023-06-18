سبب رفض جماهير النصر لـ إتمام صفقة ويليام كارفايو

رفضت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب البرتغالي ويليام كارفايو لاعب وسط فريق ريال بيتيس الإسباني.

وكان موقع Estadio Deportivo الإسباني ذكر أن كارفايو طلب الحصول على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو بدل من 5 ملايين يورو وهو ما سيوافق عليه نادي النصر.

الجماهير رفضت إتمام الصفقة معلقة أن قدرات اللاعب لا تؤهله للمشاركة واللعب مع النصر، وأن الصفقة ستكون غير ناجحة كصفقة اللاعب البرازيلي لويز جوستافو.

ويليام كارفايو

وكان كارفايو انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في عام 2018، قادمًا من سبورتنج لشبونة، وشارك معه في 178 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وتطمح الإدارة النصراوية في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، للظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات، كما ترغب في التعاقد مع مدير فني عالمي.

وارتبط اسم النصر خلال الساعات الماضية بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش، حيث تُشير التقارير إلى اقترابه من حسم الصفقة.