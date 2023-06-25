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كان سيحصل على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو

سبب رفض ماسيمليانو أليجري عرض تدريب الهلال

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
سبب رفض ماسيمليانو أليجري عرض تدريب الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، رفض عرض تدريب نادي الهلال في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد: “ماسيمليانو رفض عرضًا من الهلال لتدريب النادي حتى صيف 2025 مقابل راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، المدرب لم يتواصل مع النصر، والهلال قدم عرض جديد محسن له يوم الخميس، والمدرب فضّل التركيز مع يوفنتوس”.

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أليجري

وسبق لـ أليجري تدريب أندية “سبال الإيطالي، ساسولو الإيطالي، كالياري الإيطالي، ميلان الإيطالي”.

ودرب المدرب الإيطالي، فريق يوفنتوس خلال ولايتين، حيث كانت الولاية الأولى من عام 2014 إلى 2019 ثم الولاية الثانية بدأت من عام 2021 وحتى الآن.

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