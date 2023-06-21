سبب رفض مورينيو تدريب الأهلي

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كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، رفض تدريب النادي الأهلي في الموسم المقبل.
وذكرت قناة ” الكأس” القطرية أن المدرب البرتغالي أبلغ إدارة الأهلي أنه يريد الاستمرار مع نادي روما خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية كانت قالت في وقت سابق إن المدرب البرتغالي لن يقبل بعرض تدريب الأهلي وأن رغبته هي الاستمرار مع روما.
وارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.
ولا يُعد رياض محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الراقي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.