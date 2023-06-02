Icon

عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً Icon أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي Icon واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال Icon الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني Icon بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي Icon استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة Icon ميسي سيحسم مصيره الأسبوع المقبل Icon تنبيه من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول في جازان Icon ليلة طربية في أبها مع أصالة نصري وماجد مدني Icon دخان كثيف يغطي طريق الساحل الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد التفاوض معه هذا الموسم

سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير الفني للأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني السبب الذي دفعه لرفض تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

موسيماني يوضح السبب

وعلق موسيماني خلال تصريحاته لقناة العربية، قائلًا: “لم أرفض عرض الزمالك بسبب المال، بل تحدثوا مع وكيلي أو أرسلوا له شخصًا.. مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتفاوضوا معي بشكل مباشر”.

قد يهمّك أيضاً
العراق يؤجل التصويت على الموازنة لأجل غير مسمى

العراق يؤجل التصويت على الموازنة لأجل غير مسمى

الجماهير تتمنى حضور كريم الأحمدي في مباراة التتويج

الجماهير تتمنى حضور كريم الأحمدي في مباراة التتويج

وعن سبب رفض العرض.. قال: “لا أستطيع أن أترك السعودية لتدريب الزمالك، وكنت لا أستطيع الرحيل وقتها، وبالتالي رفضت الذهاب، كما أنني أردت إثبات أن المدربين أمثالنا موجودين في آسيا”.

موسيماني
مدرب الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الرحيل عن الأهلي

وبشأن كواليس رحيله من الأهلي، قال موسيماني: “أنا من رحلت عن الأهلي، كان في تعاقدي عام آخر، والنادي عاملني بشكل جيد، وأحييهم على ذلك، لكن شعرت بضغوط كبيرة، والمواسم متلاحمة في مصر، ولا يوجد فرصة للراحة”.

موسيماني
المدرب مع الأهلي المصري

التألق بدوري يلو

وكان موسيماني قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي، وقدم أداء مميزًا معه ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليتوج باللقب ويعود إلى دوري المحترفين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري يلو في الصدارة برصيد 72 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل 9 مرات، وخسر 4 لقاءات، وتمكن من تسجيل 48 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي في دوري يلو – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة