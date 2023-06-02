سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك

كشف المدير الفني للأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني السبب الذي دفعه لرفض تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

موسيماني يوضح السبب

وعلق موسيماني خلال تصريحاته لقناة العربية، قائلًا: “لم أرفض عرض الزمالك بسبب المال، بل تحدثوا مع وكيلي أو أرسلوا له شخصًا.. مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتفاوضوا معي بشكل مباشر”.

وعن سبب رفض العرض.. قال: “لا أستطيع أن أترك السعودية لتدريب الزمالك، وكنت لا أستطيع الرحيل وقتها، وبالتالي رفضت الذهاب، كما أنني أردت إثبات أن المدربين أمثالنا موجودين في آسيا”.

الرحيل عن الأهلي

وبشأن كواليس رحيله من الأهلي، قال موسيماني: “أنا من رحلت عن الأهلي، كان في تعاقدي عام آخر، والنادي عاملني بشكل جيد، وأحييهم على ذلك، لكن شعرت بضغوط كبيرة، والمواسم متلاحمة في مصر، ولا يوجد فرصة للراحة”.

التألق بدوري يلو

وكان موسيماني قد تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شهر سبتمبر الماضي، وقدم أداء مميزًا معه ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليتوج باللقب ويعود إلى دوري المحترفين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري يلو في الصدارة برصيد 72 نقطة، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل 9 مرات، وخسر 4 لقاءات، وتمكن من تسجيل 48 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.