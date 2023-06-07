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بقيادة نجم السوشيال ميديا المثير للجدل ميزي

سبب غريب وراء قيام مراهقين بتدمير متجر عملاق في بريطانيا

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
سبب غريب وراء قيام مراهقين بتدمير متجر عملاق في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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قام العشرات من المراهقين بدخول أحد أشهر المتاجر في الشارع الأشهر بوسط مدينة لندن، وعبثوا بمحتوياته ونقلوا الكثير من القمامة إلى داخله بعد أن قاموا بتخريب الكثير من أثاثه وإلقاء بضائعه على الأرض.

ميزي يقود عملية التخريب

ووثق مقطع فيديو يوثق العبث بمحتويات المحل التجاري، واستهدف المراهقون فرعاً في شارع أكسفورد لمتجر الملابس الشهير (Primark)، وقد قاد العملية نجم السوشيال ميديا المثير للجدل ميزي، حيث ظهر في الفيديو وهو يقود مجموعة من الشباب أو عصابة من المراهقين خلال اقتحام المتجر.

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ويثير ميزي موجة من الجدل في بريطانيا بسبب المقالب التي يقوم بها ويقوم بتصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها اقتحام منازل بعض المواطنين والتقاط الصور بداخلها دون إذنهم.


الدافع وراء ذلك

وكان ميزي، 18 عامًا، قال في لقاء تلفزيوني مؤخراً إن القوانين في بريطانيا ليست مشددة ولا رادعة، مستشهداً على ذلك بالمقالب التي يقوم بها واستمراره بها.

وأظهر الفيديو ميزي وهو يركض ويمسك بكاميرا تتبعه مجموعة كبيرة من الشباب في شارع أكسفورد وهو منطقة التسوق الشهيرة في لندن، وصرخ على أتباعه قائلًا: نعم، بريمارك، ثم تم اقتحام المتجر من قبل المجموعة والعبث بمحتوياته.

سبب غريب وراء قيام مراهقين بتدمير متجر عملاق في بريطانيا

ويظهر في مقطع الفيديو العديد من الشباب على الطاولات وبالقرب من المداخل والمخارج وهم يرمون المنتجات على الأرض.

ويشار إلى أن برايمارك هو واحد من أضخم شركات البيع بالتجزئة في بريطانيا، وله مئات الفروع في مختلف أنحاء البلاد، كما أنه أحد أشهر مزودي الملابس في المملكة المتحدة.

سبب غريب وراء قيام مراهقين بتدمير متجر عملاق في بريطانيا

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