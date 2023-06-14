سبب يُعطل رحيل جوستافو كويلار عن الهلال

أصبح الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قريبًا من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سعر بيع كويلار

وكان نادي كورينثيانز البرازيلي فكّر في التعاقد مع نجم الهلال مقابل 3 ملايين يورو، لكن الهلال يريد نيل 5 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

وما يعطل رحيل اللاعب، هو انتظار موقف ورأي المدرب الجديد لـ الهلال حيث إذا ما كان سيوافق على بقاء اللاعب الكولومبي أو رحيله.

وفي سياق آخر، طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال ترشح فهد بن نافل من أجل رئاسة النادي فترة مقبلة بعد نهاية فترة مجلس إدارته.

وردت جماهير الهلال على المرشح سعيد الشهراني بعد تصريحاته التي قال فيها: “أريد أن أكون جزءًا من تاريخ الهلال وتحقيق النجاحات المذهلة التي يستحقها جماهيرنا الرائعة لذلك أقدم ترشحي لرئاسة النادي للعمل على تحقيق التغيير وتوجيه الفريق نحو الأهداف الكبرى”.