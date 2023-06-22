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حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال

سبكيم توزع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
سبكيم توزع 12.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
المواطن - فريق التحرير

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قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2023، بإجمالي نحو 906.4 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 725.12 مليون سهم.

سبكيم توزع أرباحاً نقدية

وأوضحت شركة “سبكيم” في بيان على “تداول“، اليوم الخميس، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 6 يوليو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 1 محرم 1445 هـ.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و 3.21% .

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