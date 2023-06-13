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صاحب معدل ذكاء خارق

سبيس إكس توظف مراهقًا عمره 14 عامًا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
سبيس إكس توظف مراهقًا عمره 14 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد مراهق أمريكي يبلغ 14 عاماً لكي يكون من أصغر خريجي الجامعات على الإطلاق، وسيتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.

معدل الذكاء 99.9%

وانتشرت قصة Kairan Quazi بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية عن استعداده للتخرج في جامعة سانتا كلارا يوم 17 يونيو الحالي، وكانت عائلته قد اكتشفت ذكاءه المتقدم لأول مرة عندما بدأ يتحدث ويكوّن جملاً كاملة وهو في عمر العامين فقط، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

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كما كان يستمع إلى الإذاعة الوطنية العامة في روضة الأطفال، ويخبر معلميه وزملاءه عن القصص التي يسمعها.

سبيس إكس توظف مراهقًا عمره 14 عامًا (2)

وأدركت أسرته أن معدل ذكائه مرتفع جداً (99.9%)، وفي التاسعة من عمره، التحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال إلى جامعة سانتا كلارا لدراسة علوم وهندسة الكمبيوتر في عمر 11 سنة، كذلك حصل في إحدى المراحل على تدريب جامعي في مختبر الأبحاث لشركة التكنولوجيا Intel.

وفي الآونة الأخيرة، أجرى مقابلة مع ستارلينك، خدمة الإنترنت في شركة SpaceX المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وسيبدأ العمل في يوليو.

سبيس إكس توظف مراهقًا عمره 14 عامًا (2)

الأم الداعم الأكبر

ويخطط مع والدته للانتقال بعد تخرجه في سانتا كلارا إلى مكان في ريدموند بواشنطن، ليكون أقرب إلى وظيفته في ستارلينك، ووصف أمه بأنها أكبر داعم له، مؤكدا: أنا ممتن لها إلى الأبد.

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