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مديرة أحد الفروع رفعت قضية أمام القضاء الأمريكي

ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
ستاربكس ملزم بدفع 25.6 مليون دولار لموظفة بعد فصلها
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أمر القضاء الأمريكي، مجموعة مقاهي ستاربكس الشهيرة بدفع مبلغ تعويضي 25.6 مليون دولار، لصالح مديرة سابقة لأحد فروع الشركة الإقليمية؛ بسبب قرار فصلها.

دعوى قضائية

ورفعت الموظفة المفصولة، دعوى قضائية ضد الشركة لفصلها ظلمًا، مدعيةً أنها فُصلت لكونها بيضاء، بعد عملها لمدة 13 عامًا في سلسلة مقاهي ستاربكس.

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وأصدرت هيئة المحلفين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حكمًا بقيمة 25.6 مليون دولار، بما في ذلك 25 مليون دولار كتعويضات أدبية ومعنوية عن الأذى النفسي و600 ألف دولار كتعويضات مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للقانون الأمريكي.

رد شركة ستاربكس

وقال المحامون: إن هيئة المحلفين حكمت لصالح الموظفة بالإجماع، مشيرين إلى أن الموظفة المفصولة ستسعى أيضًا للحصول على رواتبها المتأخرة.

في المقابل، صرحت المتحدثة باسم ستاربكس، جاسي أندرسون، لشبكة CNN الأمريكية، بأنها تشعر بخيبة أمل من الحكم، وستقوم بتقييم خطواتها التالية للطعن عليه.

سبب الفصل

وجاء الحكم الصادر هذا الأسبوع لصالح مديرة أحد فروع ستاربكس، التي تم فصلها بعد حادث أثار الاحتجاجات والغضب. في عام 2018، عندما طلبت من رجلين مغادرة المقهى بعد الجلوس على طاولة دون طلب أي شيء، وعندما رفضوا المغادرة طلبت لهم الشرطة، واصطحبتهم الشرطة إلى خارج المقهى مكبلين، وتم طرد الموظفة لاحقًا، بعدما أثارت القصة احتجاجات عنيفة.

وقالت المديرة المفصولة، في دعوى قضائية تم رفعها في عام 2019: إن الشركة مارست التمييز ضدها بسبب عرقها عندما تم التخلي عنها.

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