ستيفن جيرارد: لن أُدرب أي ناد سعودي

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أوضح الإنجليزي ستيفن جيرارد نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق أنه لن يُدرب أي ناد سعودي خلال الفترة المقبلة.
وكان اسم النجم الإنجليزي صاحب الـ 43 عامًا ارتبط بتدريب نادي الاتفاق لمدة موسمين مع تقاضي ما يقرب من 11 مليون دولار أمريكي كراتب في الموسم الواحد.
وتحدث نجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق للقناة الرابعة الإنجليزية قائلًا: ” لقد تمت دعوتي لتدريب أحد الفرق مقابل عرض مغري، ولكنني حسمت قراري لن أذهب للتدريب في السعودية.
وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الإسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.
وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.
وكان نادي الاتحاد تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما ومن قبله، تعاقد النصر في يناير 2023 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.