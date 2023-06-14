ستيفن جيرارد يستهدف ضم كوتينيو وماني

يسعى المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، لضم أكثر من صفقة مميزة؛ في حالة تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الجديد.

التعاقد مع كوتينيو وماني

وأكد الصحافي الإيطالي ماركو كونتيرو، أن ستيفن جيرارد، طلب من إدارة نادي الاتفاق تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويُعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الرئيسي له.

وأشار ماركو كونتيرو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ستيفن جيرار يرغب في عقد صفقتين أو ثلاث صفقات أخرى، ومنهم نجم بايرن ميونيخ، ساديو ماني، ولكن يُعد كوتينيو الأهم بالنسبة له.

ستيفن جيرارد يقترب من الاتفاق

وأكدت تقارير أن ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، تلقى عرضًا لتدريب الاتفاق وأبدى موافقته المبدئية على العرض، إلا أنه طلب مهلة من أجل التفكير، قبل توقيع العقود بشكل رسمي، كما زار مقر النادي قبل يومين.

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.