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بعد اقترابه من تدريب الفريق الأول

ستيفن جيرارد يصل السعودية ويزور نادي الاتفاق

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
ستيفن جيرارد يصل السعودية ويزور نادي الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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وصل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، اليوم الاثنين، إلى السعودية، من أجل حسم ملف قيادته للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الجديد.

ستيفن جيرارد في السعودية

ونشر الصحافي سعد السبيعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من وصول ستيفن جيرارد إلى مقر نادي الاتفاق.

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ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر reuters

ويبدو أن المدرب الإنجليزي قرر السفر إلى السعودية، من أجل الاطلاع على منشآت نادي الاتفاق وملاعب التدريب، قبل أن يعقد اجتماعًا مع المسؤولين، واتخاذ قراره النهائي بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت تقارير بالأمس أن ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، تلقى عرضًا لتدريب الاتفاق وأبدى موافقته المبدئية على العرض، إلا أنه طلب مهلة من أجل التفكير، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر dailymail

مسيرة جيرارد التدريبية

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر @RudyGaletti

الاتفاق بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من الفوز 10 مرات، والتعادل 7 مرات، وخسر 13 مواجهة.

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