ستيفن جيرارد يصل السعودية ويزور نادي الاتفاق

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وصل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، اليوم الاثنين، إلى السعودية، من أجل حسم ملف قيادته للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الجديد.
ونشر الصحافي سعد السبيعي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من وصول ستيفن جيرارد إلى مقر نادي الاتفاق.
ويبدو أن المدرب الإنجليزي قرر السفر إلى السعودية، من أجل الاطلاع على منشآت نادي الاتفاق وملاعب التدريب، قبل أن يعقد اجتماعًا مع المسؤولين، واتخاذ قراره النهائي بشأن قيادة الفريق الأول لكرة القدم.
وأكدت تقارير بالأمس أن ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، تلقى عرضًا لتدريب الاتفاق وأبدى موافقته المبدئية على العرض، إلا أنه طلب مهلة من أجل التفكير، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.
وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.
وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من الفوز 10 مرات، والتعادل 7 مرات، وخسر 13 مواجهة.
حصري.. من وصول #جيرارد لمقر نادي #الاتفاق pic.twitter.com/roxcvQ5UZD
— سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) June 12, 2023