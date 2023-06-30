ستيفن جيرارد يوافق على تدريب الاتفاق

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق لنادي أستون فيلا الإنجليزي، وافق على عرض نادي الاتفاق لتدريب فريقه الكروي الأول في الموسم المقبل.

وقال الناقد الرياضي وليد الصيعري في قناة السعودية عبر حسابه في “تويتر”: إن فارس الدهناء توصل لاتفاق نهائي مع نجم ليفربول الإنجليزي السابق لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، مضيفًا أن توقيع العقود سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

تفاصيل عقد الاتفاق مع ستيفن جيرارد

وكان اسم النجم الإنجليزي صاحب الـ 43 عامًا ارتبط بتدريب نادي الاتفاق لمدة موسمين مع تقاضي ما يقرب من 11 مليون دولار أمريكي كراتب في الموسم الواحد.

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الإسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

تجربة غير موفقة مع أستون فيلا

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتولَّ تدريب أي نادٍ آخر حتى الآن.