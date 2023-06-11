ستيفن جيرارد يوافق على عرض الاتفاق

اقترب نجم ليفربول السابق، الإنجليزي ستيفن جيرارد من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الرياضي الجديد.

الاتفاق يفاوض ستيفن جيرارد

وأكدت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، أن ستيفن جيرارد تلقى عرضًا سعوديًا، ولكن ليس من الرباعي الكبير، الهلال، الاتحاد، النصر أو الأهلي، وإنما من الاتفاق، وقوبل بترحيب من المدرب الإنجليزي.

وأشارت الوكالة وفقًا لمصدر مطلع، إلى أن ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، طلب مهلة من أجل دراسة عرض الاتفاق، قبل توقيع عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، وهو ما أكدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أيضًا.

وكان ستيفن جيرارد قد بدأ مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الاسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.

الاتفاق بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من الفوز 10 مرات، والتعادل 7 مرات، وخسر 13 مواجهة.