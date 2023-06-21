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بتهمة سوء معاملة ثلاثة مرضى

سجن أول طبيب أجرى زراعة قصبة هوائية بالعالم

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
سجن أول طبيب أجرى زراعة قصبة هوائية بالعالم
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة الاستئناف في ستوكهولم، على الجراح الإيطالي باولو ماكياريني، الذي حظي سابقًا بإشادات لإنجازاته في جراحة القصبة الهوائية، بالسجن لمدة عامين ونصف عام بتهمة سوء معاملة ثلاثة مرضى مع أسباب مشددة للعقوبة.

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أول طبيب

من المعروف أن الطبيب حقق شهرة عالمية في عام 2011 من خلال إجراء أول عملية زرع قصبة هوائية بلاستيكية اصطناعية في العالم لملئها بالخلايا الجذعية للمريض.

وحظي هذا الإجراء التجريبي بالإشادة في البداية باعتباره خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال الطب التجديدي، قبل انتقاده لأنه لم يكن قائمًا على أسس كافية.

وخلصت محكمة الاستئناف في ستوكهولم إلى أن اثنين من المرضى الثلاثة لم يكونا في حالة خطرة بما فيه الكفاية عند التدخل الجراحي، وكان من الممكن أن يظلوا على قيد الحياة لفترة طويلة لولا حصول ذلك.

تفاصيل التهمة

وأردفت المحكمة أن المريض الثالث كان في حالة طارئة، لكنّ الإجراء رغم ذلك لم يكن مبررًا.

وباولو ماكياريني هو باحث زائر سابق في معهد كارولينسكا في ستوكهولم الذي تنحدر منه الجمعية المسؤولة عن منح جائزة نوبل للطب، أجرى عمليات لثمانية أشخاص بين عامي 2011 و2014، ثلاثة منها في السويد وخمسة في روسيا.

من بين مرضى ماكياريني البالغ 64 عامًا، نجا واحد فقط، بعد أن سُحبت من جسمه القصبة الهوائية الاصطناعية التي صممها وزرعها الطبيب خلال عملية في روسيا في عام 2014.

المرضى الثلاثة

وتوفي المرضى الثلاثة الذين عولجوا في السويد، من دون إثبات وجود صلة مباشرة بين وفاتهم والعمليات الجراحية.

وفي البداية، أدين الطبيب بتهمة إلحاق أذى جسدي بمريض، وخلصت المحكمة إلى أن تدخلاته الجراحية تتعارض مع العلم والخبرة المثبتة، وتم إسقاط التهم المرتبطة بالمريضين الآخرين.

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