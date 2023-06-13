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بالإضافة إلى 200.000 دينار جزائري غرامة

سجن طالبة جزائرية سنة بسبب الغش في الامتحانات

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
سجن طالبة جزائرية سنة بسبب الغش في الامتحانات
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة جزائرية، بسجن طالبة لمدة عام مع النفاذ وفرض غرامة، بعد إدانتها بالغش في أحد امتحانات الشهادة الثانوية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

تفاصيل الواقعة

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحكم صدر في محكمة مدينة مليانة، التي تبعد حوالي 150 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائر، عملًا بـ”أحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية”.

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جاء ذلك في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتأمين سيرها.

وأوضح البيان أن المدانة تدعى (ح. ن. و) وأنها استعملت “وسائل الاتصال عن بعد” في عملية الغش.

إدانة المتهمة

وصدر حكم جزائي بنفس التاريخ، قُضي فيه بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبس نافذة و200.000 دينار جزائري غرامة مع مصادرة المحجوزات والأمر بالإيداع بالجلسة.

من المعروف أن أكثر من 790 ألف مترشح يشاركون هذا العام في 2674 مركز امتحان موزعة بين مدارس ثانوية للطلبة المنتظمين، ومراكز مؤقتة بالنسبة للطلبة الدارسين عن بعد، والمقدر عددهم بـ269 ألف مسجل، ومن بينهم سجناء.

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