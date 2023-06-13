إيلون ماسك يعين طفلًا عبقريًّا في شركة سبيس إكس بوابة الترفيه دليل المستثمرين لخدمات شاملة ومشروعات ناجحة سجن طالبة جزائرية سنة بسبب الغش في الامتحانات محمد منير يطرب جمهوره في ليلة مشواري بجدة رجل أعمال روسي يهوي قتيلًا من ارتفاع 100 متر تركي آل الشيخ يجهز مفاجآت لأهالي جدة في حفل منير تعديل مواعيد بعض رحلات مطار الملك فهد بالدمام بسبب انقطاع التيار الكهربائي رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا غرق أكثر من 50 نيجيريًّا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين
قضت محكمة جزائرية، بسجن طالبة لمدة عام مع النفاذ وفرض غرامة، بعد إدانتها بالغش في أحد امتحانات الشهادة الثانوية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحكم صدر في محكمة مدينة مليانة، التي تبعد حوالي 150 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائر، عملًا بـ”أحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية”.
جاء ذلك في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتأمين سيرها.
وأوضح البيان أن المدانة تدعى (ح. ن. و) وأنها استعملت “وسائل الاتصال عن بعد” في عملية الغش.
وصدر حكم جزائي بنفس التاريخ، قُضي فيه بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبس نافذة و200.000 دينار جزائري غرامة مع مصادرة المحجوزات والأمر بالإيداع بالجلسة.
من المعروف أن أكثر من 790 ألف مترشح يشاركون هذا العام في 2674 مركز امتحان موزعة بين مدارس ثانوية للطلبة المنتظمين، ومراكز مؤقتة بالنسبة للطلبة الدارسين عن بعد، والمقدر عددهم بـ269 ألف مسجل، ومن بينهم سجناء.