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سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد
المواطن - فريق التحيرر

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أصدرت محكمة في العاصمة الجزائر، أحكامًا بالسجن 5 سنوات بحق مسؤولين بارزين في نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، في قضايا فساد، وفقًا لصحيفة “الشروق” الجزائرية، أمس الأربعاء.

عبدالعزيز بوتفليقة

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قضايا فساد

وأفادت الصحيفة بأن المحكمة الجزائية الاقتصادية في “سيدي أمحمد” أصدرت حكمًا بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية بحق نورالدين بدوي وعبدالمالك بوضياف، في قضايا فساد متعلقة بمحطة قسنطينة.

في المقابل، برأت المحكمة الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجهة إليهما.

وكان القضاء الجزائري يتابع المسؤولين المعنيين بتهمة إبرام صفقة مشبوهة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

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