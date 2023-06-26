Icon

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع Icon وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل Icon وظائف شاغرة في مصرف الراجحي Icon وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes Icon لأول مرة.. تقديم السقيا البارد عبر برادات رقمية للحجاج بالمشاعر المقدسة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي Icon بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8 مناطق

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة على 8 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض و تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

سحب رعدية

في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

قد يهمّك أيضاً
اكتشاف مفاجأة حول سبب الأمطار الموسمية في آسيا

اكتشاف مفاجأة حول سبب الأمطار الموسمية في آسيا

بوسكيتس يلحق بـ ميسي في إنتر ميامي

بوسكيتس يلحق بـ ميسي في إنتر ميامي

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول...

السعودية اليوم
غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في جزر فرسان
السعودية اليوم

غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في...

السعودية اليوم
طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة
السعودية اليوم

طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من...

السعودية اليوم
68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية
السعودية اليوم

68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون...

السعودية اليوم
7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
السعودية اليوم

7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا...

السعودية اليوم
الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي العهد
السعودية اليوم

الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي...

السعودية اليوم
مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا
العالم

مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

العالم