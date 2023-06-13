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فريقها يضم مجموعة من المهندسين والفنيين السعوديين

سدايا ممكن رقمي لمبادرة طريق مكة في باكستان

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
سدايا ممكن رقمي لمبادرة طريق مكة في باكستان
فواز الأسلمي - إسلام آباد

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تُشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” كّممكن رقمي في مبادرة “طريق مكة” بمطار إسلام آباد في جمهورية باكستان الإسلامية.

وتتكامل “سدايا ” في أدوارها مع بقية الجهات الحكومية التي تعمل ضمن مبادرة طريق مكة، وذلك من خلال مركز المعلومات الوطني الذي يعمل على تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية المتوافقة مع متطلبات الخدمة في المبادرة وتشمل أنظمة: الحدود، والحج، وتسجيل المسافرين، إلى جانب تجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وتوفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.

ويضم فريق “سدايا”

 

يعملون على مدار الساعة لربط وتفعيل وتشغيل محطات عمل مجهزة بأحدث التقنيات المرتبطة التي تعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي علاوة على تسلّم المواقع ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها، وتجهيزها لحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل وبما ينسجم مع حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.

يُذكر أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة بالتعاون مع وزارات : الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتعتبر مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتنفذها وزارة الداخلية لعام 1444هـ في سبع دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار.

 

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